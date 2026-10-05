В марте 2027 года в Татарстане могут запретить продажу вейпов

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В Татарстане могут запретить продажу вейпов. Это следует из проекта закона, рассматриваемого в Госсовете РТ.

Как следует из пояснительной записки, цель закона – защита населения и особенно молодежи от последствий употребления никотина. Запрет коснется розничной продажи как самих вейпов, так и жидкостей к ним. Ожидаемым результатом является положительное изменение показателей общественного здоровья в долгосрочной перспективе.

В случае вступления закона в силу, ограничения введут с 1 марта 2027 года. Они продлятся до 1 марта 2032 года.