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Ру Тат
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Общество
1 мая 2022  13:45

В марте 2022 года в Татарстане заключили свыше 1,4 тыс. браков

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За март этого года в Татарстане заключили 1472 брака, что на 9,9% меньше, чем год назад (1634). Это следует из данных Росстата.

Всего за первый весенний месяц 2022-го в Приволжском федеральном округе зарегистрировали 9262 брака по сравнению с 10 880 за год до этого. Снижение составило 14,9%.

При этом Татарстан оказался лидером по числу заключенных браков среди регионов округа. Аутсайдером стала Мордовия, где зарегистрировали отношения всего 133 пары по сравнению с 235 год назад.

Кроме того, в регионах ПФО за март текущего года было оформлено 10 413 разводов по сравнению с 10 357 годом ранее (рост на 0,5%). 

В Татарстане расстались 1263 пары, тогда как год назад развелись 1332. Таким образом, число разводов в республике снизилось на 5,2%.

Из регионов Приволжья лидером по количеству разводов стал Башкортостан (1145, за год до этого — 1334). Меньше всего разведенных пар в Марий Эл (193, год назад их было 220).

#статистика #росстат
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