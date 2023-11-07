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В маршрут «Поезда Деда Мороза» не попали города Татарстана
В маршрут «Поезда Деда Мороза» на 2023 – 2024 годы, размещенный на сайте РЖД, не вошли города Татарстана. При этом отмечается, что праздничный поезд сделает остановки еще более чем в 15 городах с короткой программой, но на данный момент пока неизвестно, попадет ли в этот список Казань.
Всего на карте указано 65 городов России, где до середины января следующего года побывает поезд Деда Мороза. Он отправится в путешествие из Великого Устюга в ноябре.
«Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Отдельный вагон – кукольный театр. В каждом городе, где сделает остановку Поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием артистов и аниматоров», – говорится в сообщении РЖД.
Впервые в железнодорожное путешествие по России Дед Мороз из Великого Устюга отправился в 2021 году. В прошлом году поезд побывал в Казани и Набережных Челнах.
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