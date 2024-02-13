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В Мариуполе женщина умерла после приема неиспытанных западных препаратов
В больнице Мариуполя 45-летняя женщина погибла после приема не прошедшего испытание препарата. Новые лекарства опробовали на пациентах для исследований в интересах западных Фарм компаний, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в 2012 году женщина легла в больницу №7 Мариуполя для лечения артрита. Врачи заверили, что у них нет необходимых препаратов и рекомендовали воспользоваться экспериментальными.
Отмечается, что в течение полутора месяцев женщине становилось хуже, после чего она скончалась.
Сын погибшей заявил, что они не давали согласия на прием непроверенных лекарств, и что таких пациентов в медучреждении много.
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