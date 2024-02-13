В Мариуполе женщина умерла после приема неиспытанных западных препаратов

В больнице Мариуполя 45-летняя женщина погибла после приема не прошедшего испытание препарата. Новые лекарства опробовали на пациентах для исследований в интересах западных Фарм компаний, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в 2012 году женщина легла в больницу №7 Мариуполя для лечения артрита. Врачи заверили, что у них нет необходимых препаратов и рекомендовали воспользоваться экспериментальными.

Отмечается, что в течение полутора месяцев женщине становилось хуже, после чего она скончалась.

Сын погибшей заявил, что они не давали согласия на прием непроверенных лекарств, и что таких пациентов в медучреждении много.