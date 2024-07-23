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Происшествия 23 июля 2024 09:58

В Мариуполе задержали двух россиян, которые планировали поджечь мечеть

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Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Мариуполе двух российских граждан, передает РИА Новости.

По информации агентства, эти лица действовали по указанию украинских спецслужб и планировали совершить поджог мечети в Белгороде.

Задержанные признали свою вину, и в отношении них возбуждено уголовное дело по статье об организации террористического акта.

ФСБ подчеркивает, что данная операция позволила предотвратить очередную попытку украинской стороны спровоцировать межконфессиональные конфликты на территории Российской Федерации.

#теракт
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