В Мариуполе задержали двух россиян, которые планировали поджечь мечеть

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Мариуполе двух российских граждан, передает РИА Новости.

По информации агентства, эти лица действовали по указанию украинских спецслужб и планировали совершить поджог мечети в Белгороде.

Задержанные признали свою вину, и в отношении них возбуждено уголовное дело по статье об организации террористического акта.

ФСБ подчеркивает, что данная операция позволила предотвратить очередную попытку украинской стороны спровоцировать межконфессиональные конфликты на территории Российской Федерации.