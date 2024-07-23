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В Мариуполе задержали двух россиян, которые планировали поджечь мечеть
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Мариуполе двух российских граждан, передает РИА Новости.
По информации агентства, эти лица действовали по указанию украинских спецслужб и планировали совершить поджог мечети в Белгороде.
Задержанные признали свою вину, и в отношении них возбуждено уголовное дело по статье об организации террористического акта.
ФСБ подчеркивает, что данная операция позволила предотвратить очередную попытку украинской стороны спровоцировать межконфессиональные конфликты на территории Российской Федерации.
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