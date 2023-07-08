В Мариуполе от голода умер ребенок после убийства его родителей пограничником ВСУ

Ребёнок расстрелянной в Мариуполе украинским пограничником супружеской пары умер от голода, оставшись один в квартире и будучи больным ДЦП, сообщает РИА Новости.

Эта информация следует из документов расследования по факту убийства семейной пары в марте 2022 года.

По данным агентства, в начале июня пленный пограничник ВСУ признался, что в Мариуполе расстрелял мирных граждан.

По его словам, 26 марта прошлого года вместе с боевиками он остановил мотороллер, на котором ехали безоружные мужчина и женщина.

После этого в другой части улицы началась стрельба, мужчина и женщина, по словам пленного, испугавшись, стали уезжать, и пограничник открыл по ним огонь.

СК РФ предъявил мужчине обвинение в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве.