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В Мариуполе от голода умер ребенок после убийства его родителей пограничником ВСУ
Ребёнок расстрелянной в Мариуполе украинским пограничником супружеской пары умер от голода, оставшись один в квартире и будучи больным ДЦП, сообщает РИА Новости.
Эта информация следует из документов расследования по факту убийства семейной пары в марте 2022 года.
По данным агентства, в начале июня пленный пограничник ВСУ признался, что в Мариуполе расстрелял мирных граждан.
По его словам, 26 марта прошлого года вместе с боевиками он остановил мотороллер, на котором ехали безоружные мужчина и женщина.
После этого в другой части улицы началась стрельба, мужчина и женщина, по словам пленного, испугавшись, стали уезжать, и пограничник открыл по ним огонь.
СК РФ предъявил мужчине обвинение в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве.
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