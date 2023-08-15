В Марий Эл задержали мужчину, который с ножом напал на двоих жителей РТ

Йошкаролинец подозревается в нанесении ножевых ранений двум жителям Татарстана, сообщают в пресс-службе МВД по Республике Марий Эл.

Как выяснилось, конфликт между отдыхавшими на озере Сурок мужчинами произошел в очереди в магазине. После взаимных оскорблений, уже на улице, 45-летний йошкаролинец достал из сумки нож и нанес 26-летнему татарстанцу удар в область живота. После этого он ударил ножом 31-летнего товарища в область предплечья, после чего ушел в арендованный дом и лег спать.

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Мужчина признал свою вину и выдал орудие преступления.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.