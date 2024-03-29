В Марий Эл появится фиджитал-центр

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова

В соседней республике Марий Эл появится фиджитал-центр. На сегодня подобран земельный участок, ведется его оформление. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова.

Сегодня вице-премьер, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко совместно с Комаровым и главой Марий Эл Юрием Зайцевым посетили Школу креативных индустрий в Йошкар-Оле, где приняли участие в презентации развития туризма в республике и реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту РФ совместно с Правительством Республики Марий Эл оказать содействие Всероссийской федерации фиджитал-спорта в создании регионального отделения в регионе», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Минспорт, Минфин совместно с республиканскими ведомствами должны будут представить в Правительство РФ согласованные предложения по созданию фиджитал-центра в субъекте в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова

Вице-премьер отметил, что спортивная отрасль в Марий Эл развивается динамично.

«Президент России поставил цель — увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. По итогам 2023 года у вас этот показатель более 57%, что превышает плановые значения. Субъекту выделяются средства на создание спортивной инфраструктуры по федпроектам „Спорт — норма жизни“ и „Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)“, — перечислил Чернышенко. — Недавно в Казани по инициативе Владимира Путина прошли первые в истории „Игры Будущего“ в формате фиджитал. Фиджитал-спорт, который развивает гармоничного человека, важно продвигать во всех регионах и строить соответствующие объекты, в том числе в Марий Эл».

Игорь Комаров отметил, что по многим показателям Марий Эл достигла хороших результатов, но важно не снижать темп.

«Региону необходимо развивать промышленную, инновационную инфраструктуру — создавать специальные площадки и обеспечивать комфортные условия ведения бизнеса. И важно, что есть индивидуальная программа развития региона, которая будет продлена Президентом России. Считаю, что республике она необходима для выравнивания уровня жизни и создания условий для роста, формирования новых высокотехнологичных рабочих мест. Есть серьезные надежды на привлечение внебюджетных инвестиций, а также помощь от Федерального Правительства, в том числе на развитие микроэлектроники, научно-технической сферы и образования», — резюмировал полпред.