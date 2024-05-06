В Марий Эл обсудят актуальные вопросы акушерства и гинекологии

Фото: пресс-служба МарГУ

В мае Медицинский институт Марийского государственного университета, который в этом году отмечает 10-летний юбилей, совместно с ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» проведёт научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» на базе ГБУ РМЭ «Перинатальный центр». Это первое региональное научно-медицинское мероприятие такого масштаба, участие в котором примут ведущие специалисты России и других стран. Отметим, что конференция аккредитована на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.

В программе конференции будут рассмотрены важные проблемы службы охраны материнства и детства и современные подходы к их решению. В работе конференции примут участие ведущие специалисты в области акушерства и гинекологии Российской Федерации: д.м.н., профессор Лариса Мальцева с докладом по актуальной проблеме «Акушерский сепсис».

Также запланирована дискуссия по ведению перименопаузального периода, обсуждение всех «за» и «против» заместительной гормональной терапии. Спикеры конференции расскажут о новых практических разработках в специальности, которые станут полезными для профессионального развития для многих участников.

Особенность проводимой конференции заключается в представлении врачам практического здравоохранения последних научных достижений и разработок и формирование современного мировоззрения на болезнь и лечение. Конференция позволит участникам перенять знания и опыт ведущих специалистов в области охраны материнства и детства и успешно использовать в своей повседневной работе. Желаем участникам полезных и приятных дискуссий!

На базе Медицинского института МарГУ издается научно-практический медицинский журнал «Вопросы клинической и фундаментальной медицины», который входит в базу данных РИНЦ, публикации загружаются на платформу электронной научной библиотеки elibrary. Это ежеквартальное рецензируемое издание, отражающее результаты научных исследований, освещающее научные и практические достижения в области фундаментальных исследований, экспериментальной, клинической и профилактической медицины, организации здравоохранения.

«Вопросы клинической и фундаментальной медицины» является интернет-изданием — новым типом средств массовой информации, что, безусловно, привлекает свободным круглосуточным доступом к статьям, доступностью публикаций, расширением территории распространения и позволит привлечь новых авторов и читателей и увеличить число цитирований статей журнала.

Журнал, несомненно, будет вносить вклад в развитие здравоохранения республики. Первый номер журнала размещен на сайте университета и на платформе elibrary, опубликованы результаты оригинальных клинических исследований, обзоры литературы, клинические лекций для практикующих врачей, исторические материалы и разборы интересных клинических случаев — что будет интересно врачам, клиническим ординаторам и студентам.

В состав редакционного совета входят авторитетные профессора из разных регионов России, имеющие большой научный и практический опыт в области медицины. Редакционная коллегия обеспечивает высокое качество представленного материала, отвечающего требованиям времени и читательской аудитории. Публикация статей учитывается при получении аккредитации специалистов. Приглашаем практических врачей в качестве авторов!

По вопросам проведения конференции и публикации статей в журнале обращаться к Бонцевичу Роману Александровичу (+79202066310).

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