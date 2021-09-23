В Марий Эл доступность дошкольного образования к концу года составит 100%

К концу 2021 года показатель доступности дошкольного образования в Марий Эл достигнет 100%, заявил глава региона Александр Евстифеев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам главы республики, в регионе открыто 15 детских садов. Еще три находятся на стадии строительства.

Евстифеев обратил внимание на то, что в рамках национального проекта «Образование» в республике также были введены в эксплуатацию пять школ, две сейчас строятся.

«30 лет до этого не строили школы. И завершаем строительство сейчас еще двух школ», — доложил он на встрече с российским лидером в режиме онлайн.