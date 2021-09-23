В Марий Эл досрочно выполнен план по строительству дорог на 2022-2023 годы

Работы по сверхплановому увеличению протяженности дорог в Республике Марий Эл на 121 километр на 2022-2023 год выполнены досрочно, заявил глава региона Александр Евстифеев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Евстафиев отметил, что за три года реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» республике удалось увеличить коэффициент дорожного строительства на 19%. Он напомнил, что до реализации программы Республика Марий Эл занимала последнее место среди регионов России по этому показателю.

«Мы увеличили здесь нашу работу, и сегодня это 19 процентов. Проведены торги уже полностью 2022 года и 64 процента – 2023 года» , – доложил глава региона.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» направлен на создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры в регионах России с 2019 по 2030 годы.