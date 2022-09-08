В манеже конноспортивной школы Елабуги появится уникальное покрытие

В крытом манеже конноспортивной школы «Кентавр» в Елабуге началась укладка еврогрунта, соответствуюшего тому, который используется на лучших объектах подобного рода в Европе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Елабужского района.

Еврогрунт представляет собой особое покрытие, смешанное с геотекстилем, который постоянно увлажняется водой, поступающей из резервуаров под грунтом. Количество воды контролируется компьютером. Таким образом, плотность покрытия становится одинаковой на каждом квадратном метре. От этого материала зависят безопасность лошади и всадника, а также их спортивные показатели. Кроме этого, минимизируется образование пыли, которая обычно становится причиной заболеваний респираторной системы.

Площадь манежа составляет 25 на 80 метров. Работой по укладке еврогрунта в «Кентавре» занимается высококвалифицированный иностранный специалист Валемир Вукович. Он был специально приглашен фирмой-подрядчиком.

«Совсем скоро в Елабуге планируется техническое открытие новых объектов в конноспортивной школе „Кентавр“. Здесь уже возведен большой манеж, манеж „Бочка“, административно-бытовой комплекс, летняя конюшня, блочно-модульная котельная. На территории школы появятся обустроенная парковка, заасфальтированная дорога, тротуары. Появление новых объектов даст возможность большему количеству юных елабужан заниматься конным спортом. Ремонт и возведение новых объектов проходит за счет средств, выделяемых предприятием „Татнефть“», — поделилась информацией с «Татар-информом» руководитель пресс-службы района Екатерина Сайбель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Миннниханов открыл в Елабуге крытый манеж.