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В Мамадышском районе временно приостановили работу ледовой переправы
Сегодня, 25 января, с 6 часов утра в Мамадышском районе временно приостановили работу ледовой переправы через реку Каму, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
« В связи с выходом воды на поверхность льда временно приостановлена работа ледовой переправы в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту "село Соколка - поселок Новый Закамский"», – указали в ведомстве.
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