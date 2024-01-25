Сегодня, 25 января, с 6 часов утра в Мамадышском районе временно приостановили работу ледовой переправы через реку Каму, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

« В связи с выходом воды на поверхность льда временно приостановлена работа ледовой переправы в Мамадышском районе через реку Каму по маршруту "село Соколка - поселок Новый Закамский"», – указали в ведомстве.