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Происшествия 15 июня 2024 11:17

В Мамадышском районе водитель погиб, сбив внезапно выбежавшего на дорогу лося

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Накануне вечером в Мамадышском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием дикого животного.

Как сообщают очевидцы, водитель легкового автомобиля «Лада» на высокой скорости совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Столкновение с крупным лесным животным оказалось роковым для автомобилиста. От сильнейшего удара его машина получила серьезные технические повреждения, а сам водитель погиб на месте происшествия. Лось также не выжил после ДТП.

На место оперативно прибыли экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются следственными органами.

#в дтп сбили лося
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