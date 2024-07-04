В Мамадышском районе водитель иномарки на скорости влетел в припаркованное авто и погиб

Сегодня утром в Мамадышском районе произошло серьёзное ДТП, в результате которого погиб мужчина.

По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, 35-летний водитель Citroеn не выбрал безопасную скорость и столкнулся с припаркованным автомобилем «Лада».

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте, два пассажира того же автомобиля доставлены в больницу.