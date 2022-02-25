В Мамадышском районе в 2022 году начнется разработка недр на реке Вятка

В этом году начнется работа по разработке недр на реке Вятка с углублением в русле реки более чем на пять метров. Об этом на заседании Совета Мамадышского района сообщил глава муниципалитета Анатолий Иванов.

«Это даст положительный эффект для обеспечения безопасного судоходства на территории Мамадышского района», — отметил спикер.

В общей сложности в рамках экологических программ в прошлом году выполнены работы на четырех объектах на сумму 49 млн рублей. Выполнены расчистка и дноуглубление правого притока Вятки, продолжилась очистка и дноуглубление реки Ошма протяженностью шесть километров.

«В целом, в 2022 году по различным направлениям государственных программ нам предстоит выполнить объемы на общую сумму 2 млрд 171 млн рублей», — сказал Анатолий Иванов.