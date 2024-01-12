В Мамадышском районе установили мемориальную доску в память о бойце СВО

Сегодня в селе Куюк-Ерыкса Мамадышского района Татарстана состоялось открытие мемориальной доски в память о Руслане Фаляхутдинове, который погиб в зоне специальной военной операции во время выполнения боевых задач.

С объявлением в стране частичной мобилизации отцу и сыну Фаляхутдиновым, Ильнуру и Руслану, пришли повестки из районного военного комиссариата. Отец трижды обращался, чтобы сына оставили здесь, он был готов сам идти на военную службу. Однако Руслан с ним не согласился: «Папа, ты уже участвовал в военных действиях в Нагорном Карабахе, у тебя возраст. Я сам отправлюсь в зону СВО».

Действительно, Ильнур Фаляхутдинов является очевидцем конфликта в Нагорном Карабахе, где получил ранение.

«Созванивались с сыном, когда он был в зоне СВО, он ни разу не жаловался. „Папа, будь спокоен, всё хорошо, хвала Всевышнему. Мы вернемся с победой“, — успокаивал он меня. В прошлом году в феврале я сопровождал первый гуманитарный груз и смог увидеться с Русланом. Таких встреч в зоне СВО у нас было три. За более чем год службы он получил три контузии, но ни разу нам об этом не сообщил. Два раза приезжал в отпуск», — рассказал Ильнур.

Восьмого ноября прошлого года штурмовой отряд, в составе которого был и 24-летний уроженец Мамадышского района, пошел в наступление. Руслан, будучи сапером, впереди от пехоты на 500 метров расчищал путь сослуживцам. Именно в этот момент он был ранен осколками снаряда противника, но всё равно продолжал идти. В результате взрыва второго снаряда татарстанец погиб.

«После того, как Руслан перестал выходить на связь, мы стали искать его, в том числе мониторить сведения, публикуемые в специальной группе „Без вести пропавшие на СВО“ в сети „ВКонтакте“. Там была опубликована информация: „10 ноября раненного солдата вынесли с поля боя. На руке браслет с именем „Руслан“», — поделился воспоминаниями отец бойца.

Тринадцатого ноября отец отправился в дорогу, чтобы привезти тело сына для захоронения. В связи с погодными условиями перевозку пришлось отложить. Руслана похоронили в родной деревне 4 декабря.

«Позвонил сослуживец Руслана, елабужский парень с позывным Рыба: „Ильнур абый, оказавшись в тылу, мы почувствовали, как нам не хватает Руслана. Пустота в душе, тоска сильная. Ваш сын умел поднимать настроение, дух наших солдат. Сложно привыкнуть, что его нет с нами. Его отсутствие среди нас ощущается сильно, отмечают это и командиры, ставят его в пример <...>“», — добавил Ильнур Фаляхутдинов.

За проявленный героизм Руслан Фаляхутдинов награжден орденом Мужества и негосударственным орденом Маргелова, медалью «За разминирование».