За год в Мамадышском районе Татарстана сыграли 180 свадеб

Отдел ЗАГС Мамадышского района Татарстана закрыл этот год со 180 актами о заключении брака, значит, именно на столько семей стало больше в районе и городе. Об этом сообщает брачное ведомство в своем Instagram.

В последний месяц ушедшего года Мамадышский район пополнился десятью новоиспеченными семьями. Последняя пара года зарегистрировала свой брак 30 декабря.

Свадебный сезон 2022 года начнется 8 января. На этот месяц подано более десяти заявлений, началось бронирование летних дат нового года.

Отдел ЗАГС Мамадышского района Татарстана также рассказал о графике работы в период новогодних праздников. Первичная регистрация рождения и смерти будет осуществляться 3 января с 9.00 до 13.00; 6 января — с 9.00 до 13.00; 8 января — с 12.00 до 15.00 часов.

Прием населения и работа отдела в штатном режиме начнется с 10 января наступиввшего года.