В Мамадышском районе Татарстана по нацпроекту отремонтируют дорогу М7 — Усали — Албай

В Мамадышском районе Татарстана отремонтируют автодорогу М7 «Волга» — Усали — Албай по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ремонт автодороги регионального значения дорожники проводят на участке от 0 км до 2 км. «Уже полностью завершили устройство выравнивающего слоя. Сегодня начали укладывать верхний слой из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие укрепляют щебнем обочины по 1,5 метра с каждой стороны. На ремонтируемом участке также запланирована установка четырех дорожных знаков.

Автодорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части семь метров. Она соединяет такие населенные пункты, как Усали, Владимирово, Албай и Средний Берсут. По ней проходит школьный маршрут.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 96 километров региональных автодорог, что обеспечит достижение 48,2% их нормативного состояния.

Национальные проекты реализуются по всей стране по инициативе Президента России Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ.