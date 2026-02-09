В Мамадышском районе создается круглогодичный туристический кластер

В Мамадышском районе Татарстана создается круглогодичный туристический кластер. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Развитие инфраструктуры ведется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Ядром кластера стал всесезонный курорт «Вятка». Комплекс, введенный в эксплуатацию в декабре 2025 года на базе парка экстремальных видов спорта, созданного в 2024 году, занимает 50 га и имеет проектную мощность 1 000 посетителей в день. Он включает три горнолыжных спуска протяженностью 850, 550 и 500 метров, фуникулер, освещенную трассу для тюбинга и веревочный парк.

В июле 2025 года объект был передан в аренду частному инвестору, который инвестировал 150 млн рублей в запуск зимнего сезона и модернизацию, включая строительство системы искусственного оснежения и обновление инфраструктуры. За первый месяц 2026 года курорт посетило более 10 тыс. человек. 27 февраля здесь пройдут официальные соревнования – Первенство Республики Татарстан по горнолыжному спорту.

В непосредственной близости от горнолыжных склонов, в рамках нового проекта «Вятские увалы», к 2025 году планируется создать 7 глэмпинг-домиков для размещения туристов. Это обеспечит гостям комплекса удобный доступ к спортивной инфраструктуре.

В то же время, на удалении от склонов, на территории гостиничного комплекса «Регина», с 2024 года работает круглогодичный глэмпинг «Вятские домики». Расположенный всего в двух часах езды от Казани он предлагает формат отдыха, сочетающий аутентичность загородной жизни с высоким уровнем комфорта.

Глэмпинг включает пять модульных корпусов двух типов – «А-фрейм» с характерной треугольной крышей и «Барнхаус» в современном амбарном стиле. Каждый домик рассчитан на проживание до 6 человек, имеет два этажа, полностью оборудованную кухню и современный санузел. Для комфортного отдыха в любое время года домики оборудованы системой обогрева, а на всей территории работает Wi-Fi. Дополнительной услугой для гостей является собственный банный комплекс на дровах с купелью. Также доступны индивидуальные мангальные зоны и прокат спортивного инвентаря.

«Мамадышский район наглядно показывает, как точечная поддержка в рамках нацпроекта помогает создавать гармоничные и привлекательные точки притяжения, предлагая гостям и жителям республики новые форматы качественного отдыха», – отметили в Госкомитете РТ по туризму.