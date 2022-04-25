В Мамадышском районе РТ по нацпроекту реконструируют дорогу от трассы М7 к селу Омары

В Мамадышском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» по контракту жизненного цикла реконструируют автодорогу М-7 «Волга» – Секинесь – Омары, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В этом году в рамках национального проекта заключен государственный контракт на принципах жизненного цикла на выполнение работ по проектированию, реконструкции и содержанию автомобильной дороги», – отметили в министерстве.

Заключение госконтрактов на принципах жизненного цикла позволяет закрепить за одной подрядной организацией полный комплекс дорожных работ. Так, по госконтракту запланированы проектно-изыскательские и дорожно-строительные работы, а затем содержание объекта подрядной организацией.

Финансирование работ оценивается в более 408 млн рублей. Контракт должен быть исполнен в 2022 – 2024 годы.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.