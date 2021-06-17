В Мамадышском районе РТ по нацпроекту отремонтировали участок региональной дороги

В Мамадышском районе Татарстана дорожники отремонтировали участок автодороги М7 «Волга» — Усали — Албай по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ремонт проводился на участке от 0 км до 2 км. Здесь рабочие укрепили проезжую часть прочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

«Укрепили также щебнем обочины по 1,5 метра с каждой стороны, установили четыре дорожных знака и нанесли разметку», — отметили в министерстве.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.