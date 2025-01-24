В Мамадышском районе РТ открыли новый ФАП с новым оборудованием на смену деревянному

В селе Гришкино Мамадышского района РТ 24 января открыли современный модульный фельдшерско-акушерский пункт. Причем это уже 21-ый ФАП в этом районе.

Как сообщает пресс-служба Мамадышского района, с открытием ФАПа гостей поздравили глава района Вадим Никитин, депутат Госсовета РТ Рустем Усманов и главврач местной центральной больницы Руслан Гарипов.

Современное строение сменило деревянное, которое служило с середины 80х годов прошлого века. До 2003-го врачи даже кололи дрова и топили печь. Потом объект перевели на газовое отопление.

По словам заведующей ФАПа Нины Кунаевой, все очень обрадовались, узнав о строительстве нового акушерского пункта, жители даже начали чистить участок под него.

Прилегающую территорию ФАПа благоустраивал муниципалитет. Глава района Никитин на открытии нового акушерского пункта поблагодарил население и руководство Татарстана за помощь.

«Все наши действия, каждое решение должно быть направлено на сохранение человеческих ресурсов», – сказал глава района.

Кунаева, в свою очередь, отметила, что открытие ФАПа для многих станет сигналом для возрождения сел Гришкино, Старые и Новые Черкасы. Люди уже начали возвращаться в деревни, подчеркнула она, но теперь еще нужна дорога.

Глава района знает о дорожной проблеме. По его словам, муниципалитет – в поисках финансирования ремонтных работ.

Отметим, что фельдшерско-акушерские пункты и мобильные медицинские комплексы строятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

фото: пресс-служба Мамадышского района РТ