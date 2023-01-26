В Мамадышском районе РТ организовали производство окопных свечей для участников СВО

Мамадышский район Татарстана присоединился к производству окопных свечей, которые так необходимы бойцам в холодное время в зоне спецоперации. С помощью свечей военнослужащие могут готовить, греться и освещать землянки и окопы.

Для их изготовления необходимо много пустых железных банок из-под консервированных продуктов (зеленого горошка, кукурузы, сгущенки, молочных смесей, банки из-под пива не принимаются), которые выставляются в торговых точках Мамадыша.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторами в Мамадыше в рамках акции «Своих не бросаем» выступают Женсовет, Союз десантников Мамадышского района, храм Ксении Римляныни.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района, в рамках другой акции – «Помоги военному» – жительницы сел Малая Сунь и Средняя Сунь связали мобилизованным солдатам шерстяные носки. В течение трех недель воспитанники объединения «Умелые руки» в Доме культуры вместе с бабушками выполняли эту работу. Всего в Малых Сунях вязалось 150 пар носков, Средних Сунях — 60. В этой работе женщины показали себя трудолюбивыми, терпеливыми и сплоченными.

«Пусть наши вязаные носки достанутся военным как „носки победы“», — говорят рукодельницы.