В Мамадышском районе появился «Клуб на колесах»

Фото: пресс-служба Министерства культуры Татарстана

Новый передвижной культурный центр позволит охватить мероприятиями самые удаленные населенные пункты Мамадышского района. В автобусе есть все необходимое для концертов и театральных постановок, сообщили в Минкульте Татарстана.

Так, для выездных мероприятий в транспорте предусмотрены сцена, звуковое и видеооборудование. Также в нем установлены автономные источники питания.

«С его появлением у нас становится больше возможностей для выездных мероприятий, ведь автоклуб является как средством передвижения, так и площадкой для выступлений», — отметила начальник отдела культуры Степана Спиридонова.

«Клуб на колесах» создан в рамках национального проекта «Культура». В ближайшее время завершится оформление документов и регистрация автобуса. Затем мобильный КЦ отправится в путешествие по району.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.