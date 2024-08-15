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В Мамадышском районе появился «Клуб на колесах»
Новый передвижной культурный центр позволит охватить мероприятиями самые удаленные населенные пункты Мамадышского района. В автобусе есть все необходимое для концертов и театральных постановок, сообщили в Минкульте Татарстана.
Так, для выездных мероприятий в транспорте предусмотрены сцена, звуковое и видеооборудование. Также в нем установлены автономные источники питания.
«С его появлением у нас становится больше возможностей для выездных мероприятий, ведь автоклуб является как средством передвижения, так и площадкой для выступлений», — отметила начальник отдела культуры Степана Спиридонова.
«Клуб на колесах» создан в рамках национального проекта «Культура». В ближайшее время завершится оформление документов и регистрация автобуса. Затем мобильный КЦ отправится в путешествие по району.
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