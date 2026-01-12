В Мамадышском районе подвели итоги внедрения собственной техники для зимней уборки

13 января исполняется ровно год с начала реализации в Мамадышском районе инфраструктурной инициативы по обеспечению сельских поселений собственной техникой для зимней уборки дорог. Тогда по решению главы района Вадима Никитина 15 сельских территорий получили в распоряжение отвалы для очистки дорог от снега. Одновременно был сформирован штат профессиональных механизаторов, что позволило освободить глав поселений от необходимости лично управлять спецтехникой.

За год программа доказала свою эффективность не только на уровне отчетов, но и в повседневной практике. Главы поселений отмечают, что раньше отсутствие собственной техники создавало постоянные сложности.

«Раньше, без своей техники и водителя, постоянно приходилось кого-то искать, уговаривать, арендовать оборудование. Средства самообложения приходилось закладывать и на эти непредвиденные расходы, хотя их можно было направить, например, на щебенку для дорог. Сейчас мы закладываем только на топливо и ремонт и за счет этого можем больше направлять на щебенование дорог и другие работы по благоустройству», – рассказывают главы поселений.

Положительные изменения отмечают и жители. В период новогодних праздников в систему инцидент-менеджмента от сельчан не поступило ни одного сообщения с жалобами на очистку дорог.

Успешный опыт решено масштабировать: в ближайшее время собственные отвалы для зимней уборки появятся еще в 11 поселениях Мамадышского района.