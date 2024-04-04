В Мамадышском районе под угрозой подтопления могут оказаться около 40 жилых домов — в зону риска попадают села Старое и Новое Закамское, Вахитово и частично территория поселка совхоза «Мамадышский» (улица Заречная и переулок Кирпичный). В последний раз эти населенные пункты затапливало в 2016 году. Тогда под водой оказались придомовые территории. Снега в этом году больше, поэтому и уровень воды ожидается выше.

«Высота снежного покрова намного больше среднемноголетних значений. Поэтому паводок этой весной может пойти по напряженному сценарию. Мы уже с сегодняшних дней переходим в режим повышенной готовности, а в случае подтоплений — немедленно перейдем в режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий паводка в МЧС наготове группировка сил и необходимая техника. Оперативным штабом исполкома района разработан план действий. Наша же служба ответственна за эвакуацию населения и доставку представителей экстренных служб в зону подтопления. Для эвакуации в районе организованы пункты временного размещения. Так, к примеру, в селе Вахитово — это местный клуб. При длительной эвакуации жителей разместят в здании Шадчинской школы либо Мамадышской центральной районной больницы», — рассказал начальник зонального поисково-спасательного отряда № 5 Сергей Зимин.

Жителям территорий, оказавшихся в зоне возможного затопления, раздают памятки, проводятся инструктажи. К предстоящим испытаниям водной стихией местные жители уже начали тщательную подготовку. Кто-то готовит место для временного размещения домашней живности, а кто-то опустошает погреб.

По словам специалистов, характер весеннего паводка будет напрямую зависеть от погодных условий. В марте днем наблюдались плюсовые температуры, ночью — отрицательные. При таких условиях снег тает равномерно и впитывается в почву, а это уменьшает угрозу стремительного наводнения.

Уровень вешних вод зависит еще от одного фактора – если почва не промерзла, то вся талая вода просто уйдет в землю и не попадет в реки.

Таким же обильным паводком запомнился жителям села Вахитово Мамадышского района и 1979 год. Тогда большая вода накрыла всю территорию населенного пункта, унеся за собой надворные постройки, срубы и заборы.

В этом году вскрытие малых рек и пик паводка ожидаются на неделю позже обычного, примерно во второй декаде апреля. По прогнозам оперативного штаба, уровень воды в связи с обильными снегопадами в большинстве рек ожидается выше нормы — от 16 до 77 см. При наихудшем сценарии половодья в зону возможного подтопления в Татарстане попадут более 220 населенных пунктов в 39 муниципальных образованиях, где проживают свыше 13 тыс. человек.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Минникаевой.