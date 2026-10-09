В Мамадышском районе планируют ликвидировать социальный приют «Надежда»

Кабинет Министров Республики Татарстан подготовил постановление о ликвидации государственного казенного учреждения «Социальный приют для детей и подростков "Надежда"» в Мамадышском муниципальном районе. Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

Приют расположен по адресу: 422165, Республика Татарстан, Мамадышский район, село Красная Горка, улица Ямашева, дом 2А. Решение принято в целях оптимизации инфраструктуры отрасли социальной защиты и повышения эффективности расходов бюджета республики.

Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ поручено в 14-дневный срок утвердить состав ликвидационной комиссии, установить порядок и сроки ликвидации, представить в Министерство земельных и имущественных отношений предложения о дальнейшем использовании имущества учреждения. Также ведомство должно обеспечить гарантии и компенсации работникам, высвобождаемым в результате ликвидации.

Имущество приюта планируется передать ГАУСО «Мамадышский дом-интернат для престарелых и инвалидов», а право постоянного пользования земельным участком прекратить.

Средства, высвобождаемые после ликвидационных мероприятий, направят на увеличение коечной мощности дома-интерната на 20 мест и численности персонала на 23 штатные единицы, на содержание и текущий ремонт нового структурного подразделения, приобретение мебели и оборудования для учреждений социального стационарного обслуживания пожилых людей и инвалидов.