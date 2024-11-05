В Мамадышском районе открыли стелу в память о бойце СВО

Фото предоставлено Николаем Михайловым

На территории Нижнеякинской школы Мамадышского района состоялось открытие стелы, посвященной Айнуру Исрафилову. Военнослужащий героически погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО.

В мероприятии приняли участие заместитель главы района Ришат Самигуллин, военный комиссар района Андрей Синкевич, родственники бойца, коллектив школы, где он когда-то учился, друзья и односельчане.

Свои выступления присутствующие начинали со слов благодарности Хайдару Исрафилову — отцу Айнура.

«Спасибо, что вырастили такого храброго, настоящего патриота страны. Горечь утраты сына невозможно ни измерить, ни передать. Как бы тяжело ни было, старайтесь жить ради светлой памяти своего доблестного сына, а мы поможем вам всем, чем сможем. Его имя вписано золотыми буквами в историю района, мы никогда не должны забывать наших героев», — сказал Ришат Самигуллин.

Фото предоставлено Николаем Михайловым

Близкие Айнура выразили благодарность руководителям района и Якинского сельского поселения, создателям стелы за глубокое почитание памяти их сына.

Объект появился благодаря инициативе учителя физики и математики Нижнеякинской школы Фоата Насибуллина и односельчанина Ильнура Гасимова. За это им безмерно благодарны Хайдар Исрафилов, его дети, супруга отважного бойца Гулия и сын Инсаф.

Фото предоставлено Николаем Михайловым

87-летний отец героя вместе с супругой Резедой подарил жизнь шестерым детям — пяти сыновьям и одной дочери. Несмотря на преклонный возраст и тяжесть потери, он держится молодцом. Он признался, что до сих пор не может забыть слова сына: «Жди, папа, я вернусь». Четверо его сыновей и одна дочь посвятили свою жизнь службе в правоохранительных органах.

«Когда Айнур изъявил желание поехать в зону СВО, я сказал ему: „Сынок, я уже похоронил двух твоих братьев, ты будешь третьим?“ На что сын ответил: „Отец, если не пойдут такие, как мы, то кто же защитит нашу страну? Поеду, вернемся с победой“. Его гибель мы тяжело переживали, это стало большой утратой для его семьи. Большое спасибо невестке Гулие, внукам Алсу и Инсафу, они часто приезжают ко мне, восполняют пустоту в моей душе», — говорит пожилой отец.

Фото предоставлено Николаем Михайловым

Айнур Исрафилов родился в 1978 году и был младшим ребенком в семье. Окончил сельскую школу. Во время учебы занимался несколькими видами спорта, добивался успехов. Особенно любил татарскую борьбу корэш. Неоднократно становился победителем и призером районных и республиканских соревнований среди сверстников.

В 1994-1996 годах становился батыром районного Сабантуя среди юношей. Он занимал призовые места и на олимпиадах по школьным предметам. Трудолюбивый, покорявший всех своим умом и скромностью юноша в 1995 году поступил в Казанский юридический институт. После его окончания служил в органах внутренних дел. Айнур отправился в зону СВО, подписав контракт 24 ноября 2023 года. Жизнь мамадышца оборвалась в марте этого года.

Фото предоставлено Николаем Михайловым

Каждый, кто выступал на церемонии открытия стелы, вспоминал героя только теплыми словами: смелый, мужественный, решительный, сильный духом, истинный патриот нашей страны.

После выступлений участники почтили память героев минутой молчания, возложили цветы.