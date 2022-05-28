В Мамадышском районе РТ открылась новая мечеть «Мәкъсүт»

В селе Нижние Яки в Мамадышском районе Татарстана состоялось открытие мечети. Трехэтажное сооружение получило имя «Мәкъсүт» в честь отца основного мецената стройки Рифата Махмутова. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Мамадышского района РТ.

Открытие культового сооружения состоялось при участии муфтия Камиля хазрата Самигуллина, заместителя Председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, депутата Госдумы РФ Рустама Калимуллина, депутат Госсовета РТ Марата Галиева, руководителя Казанского отделения ВКТ Фарида Мифтахова и других.

Камиль хазрат Самигуллин поблагодарил участников строительства мечети «Макъсут» и вручил активным участникам стройки Благодарственные письма. Также Благодарственные письма были вручены от имени главы района Анатолия Иванова.

Первый камень в основание мечети был заложен в 2017 году. Тогда в Нижних Яках с главой поселения Рафаилем Низамутдиновым собрались неравнодушные выходцы села, бизнесмены. Изначально, планировалось отремонтировать старую деревянную мечеть, однако время шло, республиканские и федеральные программы изменили инфраструктуру села и мечеть решили строить заново.

Мечеть со всеми удобствами построена из кирпича с применением газобетонных блоков. На балконе специально для женщин оборудовано место для чтения намаза, в подвальной части расположились комнаты для омовения мужчин и женщин, читальный зал, комната для проведения меджлисов, библиотека. Мечеть рассчитана на 250 человек. Рядом оборудованы детская и спортивная площадки.

По информации пресс-секретаря главы Мамадышского района Гульназ Кадировой, сегодня в Мамадышском мухтасибате насчитывается 61 мечеть. В настоящее время ведется строительство мечети в селах Сотово, Зеленая гора, Средний Шандер, планируется перенести деревянную мечеть села Нижние Яки в село Суелга.