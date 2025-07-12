В Мамадышском районе организуют «Поляну знакомств» для молодежи на празднике «Питрау»

В рамках республиканского праздника кряшенской культуры «Питрау», который состоится 19 июля в 17:00 в селе Зюри Мамадышского района, будет организована тематическая площадка для молодежи — поляна знакомств «Димче».

Проект проводится при поддержке Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ и направлен на содействие молодежи в создании семьи. Молодые люди и девушки, желающие найти свою вторую половинку, смогут поучаствовать в народных играх и конкурсах: «Йөзек салыш», «Голубки», «Фантики», «Танышу таягы», а также в парных танцах и викторинах.

«Поляна знакомств» станет пространством для живого общения, где в атмосфере традиционного праздника участники смогут ближе узнать друг друга, потренировать навыки взаимодействия и, возможно, найти спутника жизни.

Как отмечают организаторы, именно на таких народных гуляньях в прежние времена зарождались крепкие семьи. Сегодня «Димче» возвращает эту добрую традицию в современный формат.

Желающие принять участие могут отправить заявку в свободной форме с указанием имени, возраста и контактного телефона на электронную почту проекта: Mamadysh.lyubov@mail.ru