В Мамадышском районе назначили нового руководителя отдела МВД

Замминистра внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД России по Мамадышскому районе нового начальника. Им стал подполковник полиции Рамис Гафуров.

Завгороднев отметил, что Рамис Гафуров успел зарекомендовать себя как профессиональный и грамотный руководитель, у него богатый опыт оперативной работы. Замминистра выразил уверенность, что накопленный опыт и знание района поможет ему справиться с выполнением поставленных задач.

Фото: © МВД России по РТ

Рамис Гафуров – курсант Елабужской специальной средней школы милиции МВД России. Службу в органах внутренних дел он начал в 2008 году в должности оперуполномоченного отдела по пресечению фактов коррупции. До назначения он работал начальником полиции ОМВД РФ по Кукморскому району.

Гафуров награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3, 2 степени.