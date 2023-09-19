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В Мамадышском районе назначили нового руководителя отдела МВД
Замминистра внутренних дел по РТ генерал-майор полиции Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД России по Мамадышскому районе нового начальника. Им стал подполковник полиции Рамис Гафуров.
Завгороднев отметил, что Рамис Гафуров успел зарекомендовать себя как профессиональный и грамотный руководитель, у него богатый опыт оперативной работы. Замминистра выразил уверенность, что накопленный опыт и знание района поможет ему справиться с выполнением поставленных задач.
Рамис Гафуров – курсант Елабужской специальной средней школы милиции МВД России. Службу в органах внутренних дел он начал в 2008 году в должности оперуполномоченного отдела по пресечению фактов коррупции. До назначения он работал начальником полиции ОМВД РФ по Кукморскому району.
Гафуров награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3, 2 степени.
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