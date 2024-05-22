Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Мамадышском районе к марийскому празднику «Семык» подготовят инфраструктуру
В селе Большая Шия Мамадышского района стартовала подготовка к республиканскому празднику марийской культуры «Семык». Его проведение намечено на 15 июня.
К празднику в Большой Шие появится соответствующая инфраструктура, которая позволит принять сотни гостей и туристов. Напомним, в Большой Шие экскурсанты совершают остановку и в рамках туристического маршрута «Одна дорога — пять культур».
«Семык» повысит узнаваемость небольшого, но очень колоритного населенного пункта и откроет его для поклонников внутреннего туризма, что является одной из задач национального проекта «Культура».
Планируется, что для гостей праздника выступят коллективы из Татарстана, Марий Эл и других регионов. Также состоится выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, презентация блюд традиционной марийской кухни. Запланированы традиционные конкурсы «Чевер марий ӱ дыр» («Марийская красавица») и «Марий еш 2024» («Марийская семья 2024»).
Праздник проводится, чтобы сохранить и развить культуру, традиции и обычаи марийского народа, проживающего в Татарстане. В Мамадышском районе сегодня проживает более 500 марийцев. Муниципалитет примет эстафету от Агрыза.
«Уверены, что праздник пройдет на должном уровне. Марийцы — очень открытый, душевный, гостеприимный, творчески активный народ. Обязательно выступит наш „Марий памаш“. Ансамбль начал свою деятельность еще в 1979 году и за десятки лет собрал в свой репертуар около 300 старинных песен, частушек», — сообщил начальник отдела культуры района Степан Спиридонов.
Традиционно «Семык» у марийцев связан с культом предков и началом летнего цикла. Праздник отмечается через 7 недель после Пасхи. «Семык» сочетает уважение и почитание предков, радость прихода лета и торжество жизни.
Еще один крупный фольклорный праздник, фестиваль кряшенской культуры «Питрау» в этом году пройдет 13 июля.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что республиканский праздник марийской культуры «Семык» в прошлом году отметили в селе Пелемеш Агрызского района Татарстана. Почетными гостями мероприятия стали Раис республики Рустам Минниханов и глава Марий Эл Юрий Зайцев. Подробне читайте в статье: Рустам Минниханов: «„Семык“ стал одним из ярких культурных событий Татарстана».
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента РФ Владимира Путина.
Фото: rais.tatarstan.ru
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»