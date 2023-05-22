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В Мамадышском районе главу КФХ обвиняют в хищении более 600 тысяч грантовых рублей
Главу одного из КФХ Мамадышского района обвиняют в неправомерном обороте средств и мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в 2018 году мужчине предоставили грант по программе поддержки начинающих фермеров. Грант предназначался на строительство фермы.
В июле того же года он договорился с индивидуальной предпринимательницей, подделал документы на поставку ей в КФХ товарно-материальных ценностей на сумму 319 тысяч рублей, а затем представил документы в отдел казначейства, на основании чего предпринимательнице перечислили вышеуказанную сумму.
Деньги она обналичила и передала мужчине. Осенью того же года при аналогичных обстоятельствах он вывел со счета еще 339 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
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