В Мамадышском районе главу КФХ обвиняют в хищении более 600 тысяч грантовых рублей

Главу одного из КФХ Мамадышского района обвиняют в неправомерном обороте средств и мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как установили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в 2018 году мужчине предоставили грант по программе поддержки начинающих фермеров. Грант предназначался на строительство фермы.

В июле того же года он договорился с индивидуальной предпринимательницей, подделал документы на поставку ей в КФХ товарно-материальных ценностей на сумму 319 тысяч рублей, а затем представил документы в отдел казначейства, на основании чего предпринимательнице перечислили вышеуказанную сумму.

Деньги она обналичила и передала мужчине. Осенью того же года при аналогичных обстоятельствах он вывел со счета еще 339 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.