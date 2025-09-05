В Мамадышском районе будут развивать всесезонный горнолыжный курорт «Вятка»

Фото: скриншот презентации

В Мамадышском районе РТ будут развивать всесезонный горнолыжный курорт «Вятка», о чем стало известно на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

Глава района Вадим Никитин рассказал, что в марте прошлого года открылся парк экстремальных и зимних видов спорта. Он включает в себя горнолыжный комплекс с тремя склонами разной сложности и протяженности, пункт проката спортивного инвентаря, всесезонную горку для катания на тюбингах, веревочный парк, зип-лайн.

Никитин сообщил, что инвестор планирует расширять комплекс: будет построена гостиница, сеть ресторанов, пляжный клуб и гостевые дома.

«В этом году уже закупили трубы, оборудование для того, чтобы установить искусственное оснежение. К этой работе тоже будем приступать», – добавил глава Мамадыша.

В презентации Никитина видно, что всесезонный горнолыжный курорт будет называться «Вятка».