В Мамадышском районе более 700 подростков приняли участие в весенних мероприятиях

Фото: национальный проект «Молодежь и дети»

Во время весенних каникул в Мамадышском районе прошло множество мероприятий, в которых приняли участие свыше 700 подростков. Для молодежи были организованы спортивные турниры, просмотры советских мультфильмов, квизы и другие активности. Создание возможностей для разной категории молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Начальник отдела по делам молодежи и спорту Мамадышского района Алмаз Гарифуллин сообщил, что во время весенних каникул в местном молодежном центре был проведен целый цикл мероприятий, при этом особое внимание уделялось патриотическому воспитанию. На спортивных объектах состоялись соревнования по футболу, волейболу, хоккею и плаванию. Он также отметил, что ежедневно организовывались просмотры советских мультфильмов, которые любимы детьми разных поколений. Это стало отличной возможностью провести свободное время и окунуться в атмосферу добрых и поучительных историй.

Фото: национальный проект «Молодежь и дети»

Кроме творческих занятий, в рамках программы каникул проводились развлекательные и патриотические квизы. Одним из них стал еженедельный квиз «На страже Родины», приуроченный к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам предлагалось ответить на вопросы из семи тематических блоков, таких как «Знание – сила», «Голос Победы», «Города-Герои» и другие.

Сабина Хайруллина, одна из участниц мероприятий, поделилась своими впечатлениями, отметив, что практически каждый день посещала мастер-классы и конкурсы в молодежном центре. Особенно ей запомнились занятия по рисованию песком и росписи магнитов. Вместе с подругами она также научилась готовить пиццу и десерты. Девушка подчеркнула, что благодаря разнообразной программе каникулы получились веселыми, увлекательными и познавательными.

Мероприятия посетили не только подростки из семей с разным уровнем достатка, но и дети с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники социального приюта «Надежда». Организаторы позаботились о том, чтобы каждый подросток смог найти занятие по душе и принять активное участие в предложенных активностях.

Организация мероприятий стала возможной благодаря совместной работе отдела по делам молодежи и спорту Мамадышского района и молодежного центра «ММД».