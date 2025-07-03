В мамадышском лагере «Кама» озвучили планы по ремонту корпусов и созданию пляжа

В Татарстане продолжается летняя оздоровительная кампания, и организацию отдыха в Мамадышском районе оценил заместитель председателя Государственного Совета республики Марат Ахметов. В этом году в лагере «Кама» отдохнут около тысячи человек, включая детей участников специальной военной операции.

Благодаря республиканской программе и созданию отдельной зоны с сафари-тентами удалось значительно расширить охват отдыхающих.

Однако спрос на отдых в «Каме» растет ежегодно, и существующих возможностей становится все меньше. В связи с этим обсуждались планы ремонта двух жилых корпусов и строительство дополнительного здания.

Не остался без внимания и вопрос создания небольшого, безопасного и комфортного пляжа – обязательного атрибута любого лагеря. Ведется поиск оптимальных вариантов для его организации.

Проведение летней оздоровительной кампании для детей соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что оздоровительная кампания в Татарстане охватит более 200 тыс. детей.