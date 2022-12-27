В Мамадышской ЦРБ открыли кабинет компьютерной томографии

В центральной районной больнице Мамадыша открыли кабинет компьютерной томографии. Оборудование было закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение».

Фото: Минздрав РТ

Новый кабинет осмотрел глава Мамадышского района Анатолий Иванов. Экскурсию для него провел главврач больницы Дамир Хазиев и врачи поликлиники.

Фото: Минздрав РТ

Наличие подобного оборудования значительно улучшит качество предоставляемой медпомощи. Пациенты смогут пройти современное диагностическое обследование рядом с домом. Официально прием пациентов начнется с 1 января 2023 года.

Фото: Минздрав РТ

Такие же РКТ поступили еще в 12 районный больниц, как уточнили в пресс-службе минздрава РТ.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.