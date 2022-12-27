В Мамадышской ЦРБ открыли кабинет компьютерной томографии
В центральной районной больнице Мамадыша открыли кабинет компьютерной томографии. Оборудование было закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение».
Новый кабинет осмотрел глава Мамадышского района Анатолий Иванов. Экскурсию для него провел главврач больницы Дамир Хазиев и врачи поликлиники.
Наличие подобного оборудования значительно улучшит качество предоставляемой медпомощи. Пациенты смогут пройти современное диагностическое обследование рядом с домом. Официально прием пациентов начнется с 1 января 2023 года.
Такие же РКТ поступили еще в 12 районный больниц, как уточнили в пресс-службе минздрава РТ.
Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.