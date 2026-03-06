В Мамадышской больнице поздравили матерей и жен участников СВО

Фото предоставлено Лилией Шаймардановой

В Мамадышской центральной районной больнице в преддверии Международного женского дня состоялась встреча с матерями и женами участников специальной военной операции. Торжественная встреча прошла в банкетном зале, который недавно был капитально отремонтирован.

Особую значимость событию придал тот факт, что десять бойцов, участвующих в специальной военной операции, являются родственниками сотрудников самой больницы. При этом четверо из них удостоены государственных наград за проявленное мужество.

Фото предоставлено Лилией Шаймардановой

С наступающим праздником приглашенных поздравили главный врач больницы Руслан Гарипов и председатель первичной профсоюзной организации учреждения Лилия Сагдеева.

«В этот священный месяц Рамадан и период Великого поста пусть все наши самые добрые пожелания обязательно исполнятся. Здоровья вам и скорейшего возвращения ваших дорогих людей с Победой», — обратился к женщинам Руслан Гарипов, подчеркнув важность поддержки семей военнослужащих.

По словам Лилии Сагдеевой, родные бойцов ежедневно несут большую моральную нагрузку, ожидая возвращения своих близких. Она пожелала женщинам крепкого здоровья, душевных сил и терпения.

От лица приглашенных выступила фельдшер Тамара Крешкова. Она поблагодарила руководство медицинского учреждения за внимание и поддержку.

«Спасибо за душевную атмосферу и заботу. Для нас очень важно чувствовать, что мы не одни, что о нас помнят и поддерживают», — сказала она.

Фото предоставлено Лилией Шаймардановой

В завершение встречи для гостей организовали чаепитие, а также вручили подарки от администрации больницы и профсоюзного комитета.