В Мамадыше запустили завод по производству стальных труб

В Мамадыше ООО ТПК «Техноком» запустило линию по производству стальных труб повышенной прочности. Завод будет располагаться на территории Сельхозтехники — одного из трех промпарков города. Объем инвестиций составит 40 млн рублей, из них 15 млн — на оборудование, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района РТ.

Директор компании Наиль Мазитов рассказал, что продукция цеха востребована в пищевой промышленности, авиастроении, кораблестроении и других отраслях. Производственный процесс состоит из семи этапов, он полностью автоматизирован, предусмотрено обучение.

Сырье для производства труб привозят с Урала. На станках путем холодной прокатки заготовки приобретают нужный диаметр, толщину, проходят термообрабратку.

Готовая продукция дороже сырья в 10 раз. Предприятие намерено производить до 60 тонн труб в год. Будет создано 40 новых рабочих мест.