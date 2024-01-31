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В Мамадыше за 300 млн рублей реконструируют РДК и построят МФЦ
В Татарстане в 2024 году проведут реконструкцию районного дома культуры в Мамадыше. Стоимость работ оценивается почти в 153 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.
В ходе ремонта подрядчику предстоит разработка конструктивных и объемно-планировочных решений, обновление систем водоснабжения, водоотведения, электрооборудования и освещения, вентиляции, обеспечение доступной среды, а также пожарная безопасность.
Еще порядка 140 млн рублей выделят на строительство и оснащение МФЦ. Здание расположилтся по улице Азина.
Ожидается, что объекты будут сдан до 1 декабря 2024 года. Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Общая стоимость работ по двум объектам составляет 292,5 млн рублей.
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