В Мамадыше за 300 млн рублей реконструируют РДК и построят МФЦ

В Татарстане в 2024 году проведут реконструкцию районного дома культуры в Мамадыше. Стоимость работ оценивается почти в 153 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

В ходе ремонта подрядчику предстоит разработка конструктивных и объемно-планировочных решений, обновление систем водоснабжения, водоотведения, электрооборудования и освещения, вентиляции, обеспечение доступной среды, а также пожарная безопасность.

Еще порядка 140 млн рублей выделят на строительство и оснащение МФЦ. Здание расположилтся по улице Азина.

Ожидается, что объекты будут сдан до 1 декабря 2024 года. Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Общая стоимость работ по двум объектам составляет 292,5 млн рублей.