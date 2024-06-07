Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Мамадыше вручили свидетельство о рождении первенца семье бойца СВО
Сегодня в Мамадышском ЗАГСе поздравили с рождением ребенка семью участника специальной военной операции. Это первенец в молодой семье Дениса и Лидии, дочь нарекли красивым именем – Мелисса.
Глава семьи подписал контракт на военную службу весной этого года, на данный момент находится в госпитале, так как получил ранение во время боевых действий.
Исполняющий обязанности руководителя исполкома района Вадим Никитин поздравил молодых родителей с рождением дочери, вручил молодой маме свидетельство о рождении маленькой Мелиссы, вручили цветы и подарок.
Одна из главных задач сегодняшнего руководства Мамадышского района – забота о семьях участников СВО. Пока настоящие мужчины защищают интересы страны в местах проведения спецоперации, они должны быть уверены, что их родным, родителям, женам, детям, родственникам, есть кому помочь, что они не остались наедине со своими вопросами и проблемами.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Евгении Григиной.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»