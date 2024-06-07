В Мамадыше вручили свидетельство о рождении первенца семье бойца СВО

Фото предоставлены Евгенией Григиной

Сегодня в Мамадышском ЗАГСе поздравили с рождением ребенка семью участника специальной военной операции. Это первенец в молодой семье Дениса и Лидии, дочь нарекли красивым именем – Мелисса.

Глава семьи подписал контракт на военную службу весной этого года, на данный момент находится в госпитале, так как получил ранение во время боевых действий.

Исполняющий обязанности руководителя исполкома района Вадим Никитин поздравил молодых родителей с рождением дочери, вручил молодой маме свидетельство о рождении маленькой Мелиссы, вручили цветы и подарок.

Фото предоставлены Евгенией Григиной

Одна из главных задач сегодняшнего руководства Мамадышского района – забота о семьях участников СВО. Пока настоящие мужчины защищают интересы страны в местах проведения спецоперации, они должны быть уверены, что их родным, родителям, женам, детям, родственникам, есть кому помочь, что они не остались наедине со своими вопросами и проблемами.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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