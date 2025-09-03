В Мамадыше в канализационном колодце нашли тела троих погибших мужчин

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Мамадыше, на перекрестке улиц Хади Такташа и Маннура, произошла трагедия – в канализационном колодце погибли трое мужчин, которые, по предварительной информации, спустились друг за другом. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

«По прибытии пожарных ПСЧ-121 установлено, что в канализационном колодце (предварительно, частного дома) погибли трое мужчин, которые, по предварительной информации, спустились друг за другом», – говорится в сообщении ведомства.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.