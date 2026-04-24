Общество 24 апреля 2026 14:58

В Мамадыше студенты изготовили к 9 Мая шестиметровый самолет весом полтонны

В Политехническом колледже Мамадышского района реализуют проект, приуроченный к празднованию Дня Победы. Первокурсники-сварщики изготовили шестиметровую модель самолета весом около 500 килограммов, которая станет частью праздничного парада 9 Мая на улице Советской.

Как отмечают участники проекта, конструкция представляет собой не просто макет: внутри нее могут разместиться два человека.

Инициатором создания выступил директор колледжа Айнур Аглямов, техническое сопровождение осуществлял преподаватель Рустем Салихов.

В настоящее время объект проходит завершающий этап подготовки — впереди покраска и финальное оформление.

После участия в параде самолет планируется установить у здания учебного заведения в качестве памятного объекта.

В колледже подчеркивают, что проект реализован в Год воинской и трудовой доблести и символизирует преемственность поколений, а также демонстрирует профессиональные навыки студентов.

Фото предоставлены Гульназ Кадировой.

#парад 9 мая #9 мая
