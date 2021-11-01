В Мамадыше стартует строительство мусороперегрузочной станции

Региональный оператор по обращению с ТКО в восточной зоне Татарстана выиграл тендер на приобретение земли под строительство мусороперегрузочной станции в Мамадышском муниципальном районе. Строительство начнется в самое ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Гринта».

На мусороперегрузочных станциях собранные в населенных пунктах отходы запрессовываются в контейнеры большого объема перед отправкой на обработку в межмуниципальные комплексы.

«Основное предназначение мусороперегрузочных станций — сдерживание роста тарифов за счет оптимизации транспортных затрат. Дело в том, что в стоимости коммунальной услуги транспортирование занимает более 65%», — рассказала гендиректор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко.

По словам генерального директора, закрытие устаревших и переполненных полигонов может привести к тому, что каждому мусоровозу по нескольку раз в день будет необходимо везти свой груз в соседние районы. А это в свою очередь подразумевает большой рост расходов на топливо, обслуживание и ремонт спецтехники, увеличивается и зарплата водителям.

С данной проблемой частично может справиться мусороперегрузочная станция. Спрессованные в специальном агрегате отходы вывозятся большегрузным транспортом, что уменьшает количество рейсов на большие расстояния.