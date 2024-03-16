В Мамадыше состоялось открытие горнолыжки с зиплайном

Фото: Евгения Григина

В Мамадыше состоялось открытие парка экстремальных и зимних видов спорта. Уже сегодня жители и гости города смогли посетить пункт проката спортивного инвентаря и оценить трассы. Воспользоваться услугами парка могут как продвинутые лыжники и сноубордисты, так и новички.

На склонах левого берега Вятки имеются три спуска разной крутизны протяженностью 850, 550, 500 метров.

Парк будет работать круглый год. Одним из летних развлечений станет зиплайн.

Фото: Евгения Григина

Гостями торжественного события стали заместитель председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, глава Мамадышского района Анатолий Иванов, председатель государственного унитарного предприятия РТ «Татлизинг» Ильнар Хафизов, генеральный директор ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» Рустем Сунгатуллин и другие.

Фото: Евгения Григина

«Горнолыжный спорт — это спорт сильных, характерных, волевых людей. Вот такие люди как раз нужным для нашей страны, для нашего будущего развития», — сказал Марат Ахметов.

Парк построили благодаря участию в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.