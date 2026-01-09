news_header_top
Экономика 9 января 2026 23:14

В Мамадыше сняли первый урожай роз с нового тепличного комплекса

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ / На фото: первый урожай роз

В Мамадыше на промышленной площадке нового тепличного комплекса, который пока не был официально открыт, уже получен и реализован первый пробный урожай роз.

Дебютная партия составила 2 тыс. цветов восьми различных сортов. Это позволило протестировать весь цикл производства – от саженца до покупателя – и оценить качество продукции и рыночный спрос.

«Мы протестировали полный цикл – от саженца до покупателя, и результаты обнадеживают», – отметил владелец проекта теплицы – предприниматель Ромик Палян.

Официальное открытие современного цветоводческого предприятия запланировано на февраль. После выхода на полную мощность комплекс будет обеспечивать розами покупателей по всей России.

«Это позволит заместить часть импортной цветочной продукции и предложить потребителям свежие, качественные розы местного производства», – подчеркнул Палян.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на повышение производительности, поддержку инноваций и создание благоприятной бизнес-среды. Резиденты промышленного парка «Вятка» активно пользуются предусмотренными мерами государственной поддержки.

