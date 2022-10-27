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Общество
27 октября 2022  15:22

В Мамадыше проводили очередной автобус с мобилизованными гражданами

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В Мамадыше проводили очередной автобус с мобилизованными гражданами

Спустя три дня после предыдущей отправки из Мамадыша уехал еще один автобус с мобилизованными гражданами. На днях все мужчины из числа резерва получили повестки, сообщает «Мамадыш-информ».

С каждой новой отправкой на площади перед военкоматом собирается все большее количество горожан, желающих проводить мобилизованных мужчин. 

Сегодня напусттвия и наказы мобилизованным прозвучали от главы района Анатолия Иванова, настоятеля храма преподобной Ксении Римляныни отца Олега (Малышева) и имам-мухтасиба Мамадышского района Ильхама Миннегалиева.

Анатолий Иванов заверил, что семьи мобилизованных не останутся без внимания, а также отметил, что гордится отважными земляками и пожелал им скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми. 

«У вас пять минут, чтобы сказать: „До свидания“, но не „Прощай“», — подчеркнул военный комиссар Мамадышского района Андрей Синкевич.

Все мужчины настроены оптимистично — с улыбкой на лице пожелали друг другу победы, а своим родным — верить и ждать. 

Фото: «Мамадыш-информ»

#Мамадышский район
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