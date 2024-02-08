В Мамадыше подключили к газу микрорайон для многодетных семей

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В Мамадыше подключили к газу микрорайон «Южный», в котором проживают многодетные семьи. Газ был подан к 283 земельным участкам, сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».

Подводящие газопроводы построены к домовладениям по улицам Аухадиева, Ахмадиевой, Будайли, Магистральная, Валиева, Чуйкова, Въездная, Мухутдинова, Королева, Короленко, Осинина, Земляничная, 70 лет Победы, Степановой, Вафина, Родниковая, Южная, переулку Магистральный.

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, замгендиректора «Газпром газификации» Александр Затонских и глава района Анатолий Иванов.

Камалтынов напомнил, что Татарстан стал первой республикой, в которой появилась программа газификации. Он отметил слаженную работу руководства региона во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым и «Газпром трансгаз Казань». Благодаря этому газификация касается не только индивидуального жилья, но и социальных объектов: ФАПов, школ.

«Хочется сказать огромные слова благодарности нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что появилась такая программа. И огромное спасибо конечно всем работникам, строителям, специалистам „Газпрома“, которые воплощают мечту многих людей», — заключил он.

Глава района, секретарь местного отделения «Единой россии» Анатолий Иванов поблагодарил руководство России и Татарстана от лица всех жителей Мамадыша. Он напомнил, что еще семь лет назад людям приходилось тратить по 100 тысяч рублей, чтобы подключить дома к газу. Программа же, охватившая каждый дом, говорит о том, что «у района есть будущее».

Александр Затонских рассказал, что на сегодня уровень газификации в Татарстане составляет 99,7%. Однако потребность в газе никуда не уходит — в регионе регулярно строится новое жилье. Поэтому очень важно, что по решению Президента России Владимира Путина программа стала бессрочной.