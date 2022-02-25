В Мамадыше под ИЖС образовано пять земельных массивов с 1,9 тыс. участков

На территории Мамадыша для индивидуального жилищного строительства образовано пять земельных массивов, где сформировано 1,9 тыс. земельных участков для многодетных семей. Об этом на заседании Совета Мамадышского района сообщил глава муниципалитета Анатолий Иванов.

По словам спикера, в дальнейшем будет создан еще один микрорайон на смежных с Красногорским поселением территориях для застройки, где будет предоставлено более 200 участков.

Всего в районе многодетным семьям за все годы предоставлено 819 участков, в том числе 571 в городе.

«Планомерно продолжаем вложения в жилищно-коммунальную инфраструктуру города. С формированием новых микрорайонов количество улиц увеличилось на 15, соответственно увеличилась их протяженность и составила всего 124 км. На сегодня асфальтовое покрытие имеют 33% дорог, 39% — с щебеночным покрытием, 28% уличной сети районного центра имеют грунтовое покрытие», — доложил Анатолий Иванов.